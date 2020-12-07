В Україні очікуються незначні опади

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Синоптик розповіла, де в Україні буде найхолодніше.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко предстиавила свіжий прогноз погоди для українців. За її даними, 8 грудня в Україні побільшає хмарності.
«Поки східний антициклон самовдоволено тішиться своєю владою, південна циклонічність не дріматиме - пробиратиметься в тил антициклону. 8-го грудня хоча антициклон все ж зумовить суху погоду в більшості областей України, проте на південному заході та в західних областях є ймовірність опадів», - відзначила вона.
Сильний до штормових поривів вітер очікується у Вінницькій та Київській областях. Денна температура повітря становитиме -1-5 градусів, на Заході та Півдні від -2 до +2, в Криму та на Закарпатті +4+8 градусів.
12:08: Після відмови від вакцинації йтиме відмова від грамотності – нардеп
11:36: Озвучена причина різкого зниження захворюваності на коронавірус в Україні
11:00: Дженніфер Лопес представила лінійку косметики й була висміяна інтернет-спільнотою
08:33: Українка Харлан вкотре очолила світовий рейтинг найкращих фехтувальниць світу
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