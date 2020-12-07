В Україні очікуються незначні опади

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 12:44

Синоптик розповіла, де в Україні буде найхолодніше.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко предстиавила свіжий прогноз погоди для українців. За її даними, 8 грудня в Україні побільшає хмарності.

«Поки східний антициклон самовдоволено тішиться своєю владою, південна циклонічність не дріматиме - пробиратиметься в тил антициклону. 8-го грудня хоча антициклон все ж зумовить суху погоду в більшості областей України, проте на південному заході та в західних областях є ймовірність опадів», - відзначила вона.

Сильний до штормових поривів вітер очікується у Вінницькій та Київській областях. Денна температура повітря становитиме -1-5 градусів, на Заході та Півдні від -2 до +2, в Криму та на Закарпатті +4+8 градусів.