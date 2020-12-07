Після відмови від вакцинації йтиме відмова від грамотності – нардеп 12:08
Озвучена причина різкого зниження захворюваності на коронавірус в Україні 11:36
Дженніфер Лопес представила лінійку косметики й була висміяна інтернет-спільнотою 11:00
Українка Харлан вкотре очолила світовий рейтинг найкращих фехтувальниць світу 08:33
Інтерпол попередив про фальсифіковану вакцину від коронавірусу 13:59
Польські фермери заблокували капустою дорогу до Варшави 13:41
Найкращий вчитель 2020 року підтвердив звання благородним вчинком 13:08
Українську фабрику зловили на виготовленні новорічних іграшок для РФ 12:06
На відомому сайті знайомств ошукали 5 українок на понад мільйон гривень 09:43
Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус 09:06
Локдаун не завадить подорожам українців за кордон – Зеленський 08:37
Степанов проти Супрун: Кому українці не довіряють більше 13:58
Депутат ВРУ Максим Бужанський зазначив, що відмова від загальної вакцинації – це не про цивілізацію.
Новину передає «Преса України».
Представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський прокоментував можливість українців відмовитися від вакцинації. Нагадаємо, нещодавно головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, як в Україні діятиме відмова від вакцинації. Для цього українцям достатньо написати відмову.
Так, нардеп Бужанський вирішив звернути увагу громадян на те, що слідом за відмовою від загальної вакцинації, «логічно і неминуче слідує відмова від загальної грамотності».
«Від неї, насправді, шкоди, як ми постійно бачимо, куди більше, ніж від побічних ефектів вакцин. І мова тут не про вакцинацію, в пості, а про те, що цивілізація, це не телефон і ноутбук, прожити без яких цілком можна. Цивілізація це трошки інше», - зазначив він.
Кстати, хотел бы обратить внимание граждан на то, что следом за отказом от всеобщей вакцинации, логично и неизбежно...Опубликовано Максом Бужанским Понедельник, 7 декабря 2020 г.
У коментарях нардеп додав, що у своєму пості він не згадував вакцину від коронавірусу.
12:08: Після відмови від вакцинації йтиме відмова від грамотності – нардеп
11:36: Озвучена причина різкого зниження захворюваності на коронавірус в Україні
11:00: Дженніфер Лопес представила лінійку косметики й була висміяна інтернет-спільнотою
08:33: Українка Харлан вкотре очолила світовий рейтинг найкращих фехтувальниць світу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.