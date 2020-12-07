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Після відмови від вакцинації йтиме відмова від грамотності – нардеп

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 12:08
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Після відмови від вакцинації йтиме відмова від грамотності – нардеп

Депутат ВРУ Максим Бужанський зазначив, що відмова від загальної вакцинації – це не про цивілізацію.  

Новину передає «Преса України».

Представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський прокоментував можливість українців відмовитися від вакцинації. Нагадаємо, нещодавно головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, як в Україні діятиме відмова від вакцинації. Для цього українцям достатньо написати відмову.

Так, нардеп Бужанський вирішив звернути увагу громадян на те, що слідом за відмовою від загальної вакцинації, «логічно і неминуче слідує відмова від загальної грамотності».

«Від неї, насправді, шкоди, як ми постійно бачимо, куди більше, ніж від побічних ефектів вакцин. І мова тут не про вакцинацію, в пості, а про те, що цивілізація, це не телефон і ноутбук, прожити без яких цілком можна. Цивілізація це трошки інше», - зазначив він.

Кстати, хотел бы обратить внимание граждан на то, что следом за отказом от всеобщей вакцинации, логично и неизбежно...

Опубликовано Максом Бужанским Понедельник, 7 декабря 2020 г.

У коментарях нардеп додав, що у своєму пості він не згадував вакцину від коронавірусу.

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