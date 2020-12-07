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Озвучена причина різкого зниження захворюваності на коронавірус в Україні

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 11:36
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Озвучена причина різкого зниження захворюваності на коронавірус в Україні

Вся справа у тестах.

Новину передає «Преса України».

За даними журналістів видання «Страна» звернули увагу на те, що за минулу добу кількість нових виявлених хворих на коронавірус різко зменшилась. Так, було виявлено 8641 нового хворого. За даними МОЗ, за минулу добу провели 27 881 ПЛР-тест на коронавірус. Зазвичай за добу проводять 40-50 000 тестів.

Це означає, що кількість хворих не зменшується, просто лабораторії провели менше тестів. Так, 6 грудня було проведено 33 308 досліджень, 5 грудня – 538 ПЛР-тестів.

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