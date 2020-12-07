Дженніфер Лопес представила лінійку косметики й була висміяна інтернет-спільнотою

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 11:00

Знаменитість представила сировотки та креми, однак її фанати заявили, що краса здобувається іншими методами.

Новину передає «Преса України».

51-річна Дженніфер Лопес представила свою лінійку косметики. Зірка зазначила у соцмережах, що використала весь свій досвід користування косметичними засобами. Також співачка та актриса зізналась, що випускати косметику – її мрія.

Знаменитість представила креми, зволожувачі, маски, сироватки. У Мережі тим часом знайшлось чимало однодумців щодо косметики від знаменитості. Інтернет-користувачі зазначили, що у свої 51 Лопес виглядає молодо далеко не завдяки кремам та маскам.

У Мережі нагадали, що дійсно видимих результатів зірка досягає завдяки уколом ботокса, філерів та регулярних косметичних процедур у спеціалізованих дерматологів.

«Я вас дуже люблю, але ваша дивовижна шкіра є результатом високоякісних процедур, ретинолу та 1к плюс кремів для догляду за шкірою. Ніхто і ніколи не досягне таких результатів завдяки представлених продуктів», - з'явилось у коментарях.

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Нагадаємо, раніше експерти розповідали, до яких хірургічних процедур вдавалась Дженніфер Лопес. Так, вона декілька разів робила ринопластику.