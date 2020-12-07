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Жителі Конго привітали українських військових

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 10:17
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Жителі Конго привітали українських військових

Вітання пролунало українською мовою. 

Новину передає «Преса України».

Вчора, 6 грудня, на офіційній сторінці 18 окремого вертолітного загону Демократичної Республіки Конго у Facebook з'явилося відео-привітання. Так, жителі Конго українсьою мовою привітали колег, українських військових, з Днем Збройних сил.

Жителі Конго висловили слова вдячності та патріотичні гасла «Слава Україні! Героям слава!». На відео можна також побачити жовто-блакитний стяг.

Нагадаємо, українські військові беруть участь в складі місії ООН задля стабілізації ситуації в Конго. Вони знаходяться в Конго з 2012 року.

 

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