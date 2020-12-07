Жителі Конго привітали українських військових

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Вітання пролунало українською мовою.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 6 грудня, на офіційній сторінці 18 окремого вертолітного загону Демократичної Республіки Конго у Facebook з'явилося відео-привітання. Так, жителі Конго українсьою мовою привітали колег, українських військових, з Днем Збройних сил.
Жителі Конго висловили слова вдячності та патріотичні гасла «Слава Україні! Героям слава!». На відео можна також побачити жовто-блакитний стяг.
Нагадаємо, українські військові беруть участь в складі місії ООН задля стабілізації ситуації в Конго. Вони знаходяться в Конго з 2012 року.
11:36: Озвучена причина різкого зниження захворюваності на коронавірус в Україні
11:00: Дженніфер Лопес представила лінійку косметики й була висміяна інтернет-спільнотою
08:33: Українка Харлан вкотре очолила світовий рейтинг найкращих фехтувальниць світу
13:59: Інтерпол попередив про фальсифіковану вакцину від коронавірусу
13:41: Польські фермери заблокували капустою дорогу до Варшави
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