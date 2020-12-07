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Названо найбільші компанії-забруднювачі України

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 09:42
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Названо найбільші компанії-забруднювачі України

У трійку лідерів потрапили АТБ, Coca-Cola та Pepsi.

Новину передає «Преса України».

З'явилась свіжа доповідь міжнародного руху Break Free from Plastic. У ній зазначено, що компаніями, які у 2020 році найбільше забруднюють Україну, є АТБ, Coca-Cola та Pepsi. Мова йде про об’єми пластикових відходів, які продукували ці компанії.

За словами експертів, ці компанії створюють пакування, яке неможливо або ж невигідно переробляти. Уточнюється, що за результатами українського бренд-аудиту, найбільшими засмічувачами цього року стали такі бренди компанії:

Coca-Cola: – Coca-Cola – Fanta – Sprite – Fuze Tea. 

АТБ: – “Своя лінія” – “Розумний вибір”. 

PepsiCo: – Pepsi – Lipton – Sandora – Lays. 

Carlsberg; – “Львівське” – “Квас Тарас” – Somersby. 

IDS Borjomi Group: – “Моршинська” – “Миргородська” – Borjomi. 

Екологи тим часом наголошують, що бізнеси повинні вирішувати проблеми, які самі ж і створюють, а споживачам радять  обирати більш екологічно свідомих виробників.

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