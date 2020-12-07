Названо найбільші компанії-забруднювачі України

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У трійку лідерів потрапили АТБ, Coca-Cola та Pepsi.
Новину передає «Преса України».
З'явилась свіжа доповідь міжнародного руху Break Free from Plastic. У ній зазначено, що компаніями, які у 2020 році найбільше забруднюють Україну, є АТБ, Coca-Cola та Pepsi. Мова йде про об’єми пластикових відходів, які продукували ці компанії.
За словами експертів, ці компанії створюють пакування, яке неможливо або ж невигідно переробляти. Уточнюється, що за результатами українського бренд-аудиту, найбільшими засмічувачами цього року стали такі бренди компанії:
Coca-Cola: – Coca-Cola – Fanta – Sprite – Fuze Tea.
АТБ: – “Своя лінія” – “Розумний вибір”.
PepsiCo: – Pepsi – Lipton – Sandora – Lays.
Carlsberg; – “Львівське” – “Квас Тарас” – Somersby.
IDS Borjomi Group: – “Моршинська” – “Миргородська” – Borjomi.
Екологи тим часом наголошують, що бізнеси повинні вирішувати проблеми, які самі ж і створюють, а споживачам радять обирати більш екологічно свідомих виробників.
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