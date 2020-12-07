Названо найбільші компанії-забруднювачі України

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 09:42

У трійку лідерів потрапили АТБ, Coca-Cola та Pepsi.

Новину передає «Преса України».

З'явилась свіжа доповідь міжнародного руху Break Free from Plastic. У ній зазначено, що компаніями, які у 2020 році найбільше забруднюють Україну, є АТБ, Coca-Cola та Pepsi. Мова йде про об’єми пластикових відходів, які продукували ці компанії.

За словами експертів, ці компанії створюють пакування, яке неможливо або ж невигідно переробляти. Уточнюється, що за результатами українського бренд-аудиту, найбільшими засмічувачами цього року стали такі бренди компанії:

Coca-Cola: – Coca-Cola – Fanta – Sprite – Fuze Tea.

АТБ: – “Своя лінія” – “Розумний вибір”.

PepsiCo: – Pepsi – Lipton – Sandora – Lays.

Carlsberg; – “Львівське” – “Квас Тарас” – Somersby.

IDS Borjomi Group: – “Моршинська” – “Миргородська” – Borjomi.

Екологи тим часом наголошують, що бізнеси повинні вирішувати проблеми, які самі ж і створюють, а споживачам радять обирати більш екологічно свідомих виробників.