В Україні менше тисячі нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 07 грудня 2020, 09:02

Кількість нових хворих та померлих за вихідні незначно зросла.

Новину передає «Преса України».

Станом на 7 грудня в Україні 821 947 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 8641 особу. Найбільше нових випадків у Києві – 1526.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 145 людей. За весь період спостереження – 13 733 людини. Одужати за весь період вдалось 423 704 українцям.