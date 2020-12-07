В Україні менше тисячі нових хворих на коронавірус

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Кількість нових хворих та померлих за вихідні незначно зросла.
Новину передає «Преса України».
Станом на 7 грудня в Україні 821 947 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 8641 особу. Найбільше нових випадків у Києві – 1526.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 145 людей. За весь період спостереження – 13 733 людини. Одужати за весь період вдалось 423 704 українцям.
08:33: Українка Харлан вкотре очолила світовий рейтинг найкращих фехтувальниць світу
13:59: Інтерпол попередив про фальсифіковану вакцину від коронавірусу
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13:08: Найкращий вчитель 2020 року підтвердив звання благородним вчинком
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