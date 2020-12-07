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Спортсменка очолила рейтинг вп’яте.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що українська спортсменка Ольга Харлан очолила світовий рейтинг найсильніших фехтувальниць планети. На верхівку рейтингу вона забралась вп'яте.
Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях повторила досягнення українського рапіриста Сергія Голубицького. Він також пять разів закінчував сезон в якості лідера світового табеля про ранги.
Нагадаємо також, цьогоріч Харлан взяла бронзу на першому етапі Кубка світу в сезоні-2019/2020, два золота - на турнірі в Солт-Лейк-Сіті та на Гран-прі Монреаля.
08:33: Українка Харлан вкотре очолила світовий рейтинг найкращих фехтувальниць світу
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