Інтерпол попередив про фальсифіковану вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 13:59

Інтерпол повідомив, що зловмисники націлились заробити на фальсифікаті.



Новину передає «Преса України».



За даними Інтерполу, злочинці збираються підробляти вакцину від коронавірусу. 194 країни отримали попередження для правоохоронців, що ті могли оперативно реагувати на такі ситуації.



«Оскільки ряд вакцин від COVID-19 наближається до утвердження і глобального розповсюдження, забезпечення безпеки ланцюжка поставок і виявлення незаконних веб-сайтів, які продають підроблені продукти, матимуть важливе значення. Необхідність координації між правоохоронними і регулюючими органами охорони здоров'я також буде грати життєво важливу роль в забезпеченні безпеки людей і благополуччя спільнот», - зазначили у прес-службі організації.



Генеральний секретар Інтерполу Юрген Штока додав, що злочинні організації не лише націлені проникнути в ланцюжок поставок вакцини, а й порушити його.

