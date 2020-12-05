Інтерпол попередив про фальсифіковану вакцину від коронавірусу 13:59
Польські фермери заблокували капустою дорогу до Варшави 13:41
Найкращий вчитель 2020 року підтвердив звання благородним вчинком 13:08
Українську фабрику зловили на виготовленні новорічних іграшок для РФ 12:06
На відомому сайті знайомств ошукали 5 українок на понад мільйон гривень 09:43
Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус 09:06
Локдаун не завадить подорожам українців за кордон – Зеленський 08:37
Степанов проти Супрун: Кому українці не довіряють більше 13:58
Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ 13:37
Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора 13:04
З’явилось відео підтасування виборів на користь Байдена 12:34
Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні» 12:03
Степанов назвав нові терміни отримання Україною вакцини від COVID-19 11:23
100 днів в масках - Байден звернеться до американців з проханням 10:47
Депутатки України думають про моду – Аллахвердієва показала сумку перміум-класу 10:14
Бразилія вирішила змусити Apple продавати iPhone у повній комплектації 09:38
Інтерпол повідомив, що зловмисники націлились заробити на фальсифікаті.
Новину передає «Преса України».
За даними Інтерполу, злочинці збираються підробляти вакцину від коронавірусу. 194 країни отримали попередження для правоохоронців, що ті могли оперативно реагувати на такі ситуації.
«Оскільки ряд вакцин від COVID-19 наближається до утвердження і глобального розповсюдження, забезпечення безпеки ланцюжка поставок і виявлення незаконних веб-сайтів, які продають підроблені продукти, матимуть важливе значення. Необхідність координації між правоохоронними і регулюючими органами охорони здоров'я також буде грати життєво важливу роль в забезпеченні безпеки людей і благополуччя спільнот», - зазначили у прес-службі організації.
Генеральний секретар Інтерполу Юрген Штока додав, що злочинні організації не лише націлені проникнути в ланцюжок поставок вакцини, а й порушити його.
13:59: Інтерпол попередив про фальсифіковану вакцину від коронавірусу
13:41: Польські фермери заблокували капустою дорогу до Варшави
13:08: Найкращий вчитель 2020 року підтвердив звання благородним вчинком
12:06: Українську фабрику зловили на виготовленні новорічних іграшок для РФ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.