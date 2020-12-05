Польські фермери заблокували капустою дорогу до Варшави

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 13:41

Фермери звернулися до польського уряду.



Новину передає «Преса України».



Сьогодні, 5 грудня, польські фермери влаштували акцію. Вони заблокували тракторами та капустою дорогу в Варшаві. Овочі вони розсипали прямо на проїжджій частині перехрестя вулиць Віслу і Каспшак.



Глава організації фермерів АргоУнія Михайло Колодзейчак заявив, що фермери протестують у зв’язку з погіршенням фінансового становища польських працівників.



«Ми вимагаємо, щоб уряд виправив свої помилки. Потрібно виплатити людям компенсації, заморозити виплати по кредитах. Торгівля закрита, наші продукти не продаються. Нехай уряд візьме на себе відповідальність за всіх», - заявив він.





Так, фермери страждають через низькі ціни на закупівлю сільгосппродукції та недостатні субсидії від уряду.

