Найкращий вчитель 2020 року підтвердив звання благородним вчинком

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 13:08

Він придумав, на що витратити свій грошовий приз.



Новину передає «Преса України».



Сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що цього річ нагороди Global Teacher Prize 2020, тобто кращий вчитель 2020 року, удостоївся індійський вчитель Ранджит Дісал. Як відомо, він викладає у сільській школі Zilla Parishad у схильному до посухи селі Парітевад.



Так, перемога і приз в мільйон доларів дісталась саме йому, одному з 12 тисяч претендентів. Варто зазначити, що Дісал вирішив розділити грошовий приз між дев’ятьма фіналістами. Так, кожен отримає понад 55 тисяч доларів. Раніше такого ніхто з переможців ніколи не робив.

