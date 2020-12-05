На райському для блогерів острові розпочався голод

Інтерпол попередив про фальсифіковану вакцину від коронавірусу 13:59
Польські фермери заблокували капустою дорогу до Варшави 13:41
Найкращий вчитель 2020 року підтвердив звання благородним вчинком 13:08
Українську фабрику зловили на виготовленні новорічних іграшок для РФ 12:06
На відомому сайті знайомств ошукали 5 українок на понад мільйон гривень 09:43
Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус 09:06
Локдаун не завадить подорожам українців за кордон – Зеленський 08:37
Степанов проти Супрун: Кому українці не довіряють більше 13:58
Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ 13:37
Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора 13:04
З’явилось відео підтасування виборів на користь Байдена 12:34
Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні» 12:03
Степанов назвав нові терміни отримання Україною вакцини від COVID-19 11:23
100 днів в масках - Байден звернеться до американців з проханням 10:47
Депутатки України думають про моду – Аллахвердієва показала сумку перміум-класу 10:14
Бразилія вирішила змусити Apple продавати iPhone у повній комплектації 09:38
Індонезійці, які раніше жили добре за рахунок туристів, наразі потребують допомоги.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що в результаті пандемії та локдауну східні території індонезійського острова Балі охопив голод. Як повідомляють журналісти Al-Jazeera, раніше райський куточок блогерів наразі сильно страждає й ситуація погіршується.
«Проблема недоїдання зараз також поширилася на окремі міські райони. Ми бачимо багато голодних людей, які не їли по кілька днів, не маючи коштів на покупку їжі - їх тисячі», - прокоментувала Сара Чапман, представниця благодійної організації.
Найбільше голодуючих зафіксовано в окрузі Карангасем, де люди жили за рахунок родичів, які трудилися в сфері послуг.
13:59: Інтерпол попередив про фальсифіковану вакцину від коронавірусу
13:41: Польські фермери заблокували капустою дорогу до Варшави
13:08: Найкращий вчитель 2020 року підтвердив звання благородним вчинком
12:06: Українську фабрику зловили на виготовленні новорічних іграшок для РФ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.