На райському для блогерів острові розпочався голод

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 12:41

Індонезійці, які раніше жили добре за рахунок туристів, наразі потребують допомоги.



Новину передає «Преса України».



Сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що в результаті пандемії та локдауну східні території індонезійського острова Балі охопив голод. Як повідомляють журналісти Al-Jazeera, раніше райський куточок блогерів наразі сильно страждає й ситуація погіршується.



«Проблема недоїдання зараз також поширилася на окремі міські райони. Ми бачимо багато голодних людей, які не їли по кілька днів, не маючи коштів на покупку їжі - їх тисячі», - прокоментувала Сара Чапман, представниця благодійної організації.



Найбільше голодуючих зафіксовано в окрузі Карангасем, де люди жили за рахунок родичів, які трудилися в сфері послуг.

