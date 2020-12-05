Українську фабрику зловили на виготовленні новорічних іграшок для РФ

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 12:06

Тематичні іграшки виготовлялись для російської армії.



Новину передає «Преса України».



Стало відомо, що Клавдіївська фабрика, що біля Києва, виготовляла новорічні ялинкові прикраси для армії РФ. Про це повідомив користувач Фейсбук Сергій Савченко, розмістивши відповідний відео доказ.



Так, на відео видно, як одна із працівниць наносить на ялинкові прикраси символіку армії РФ.







Виконуючий обов'язки голови правління підприємства Павло Гукасов відреагував на інцидент. Він заявив, що фабрика дійсно поставляє свою продукцію в Росію.



«У зв'язку з короткою сезонністю бізнесу і в боротьбі за ринок з китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частина річної продукції фабрика поставляла до Росії, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів», - заявив він.



За його словами, карантин та кризи взагалі поставив під сумнів подальше існування фабрики. Що стосується замовлення для армії РФ, Гукасов зазначив, що тираж іграшок було ліквідовано. Він також пообіцяв, що в подальшому замовлення проходитимуть етичний та цензурний контроль.

