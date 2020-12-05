Українцям роздадуть 10 мільярдів гривень

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Стало відомо, хто може претендувати на допомогу від держави, та що необхідно зробити для отримання коштів.
Новину передає «Преса України».
Починаючи з 5 грудня українці, які втратили доходи через локдаун, можуть претендувати на 8 тисяч гривень допомоги від держави. Так, це випливає з прийнятого ВРУ закону №4430. Нагадаємо, депутати України підтримали виділення на цю мету 10 млрд грн з держбюджету.
Варто зазначити, що на суму виплати не вплине сума сплачених податків. Також немає точних вимог для отримання виплати.
«Без виплат залишаться співробітники, якщо: Після 31 жовтня вид діяльності їх підприємства поміняли на такий, який не може працювати в період локдауну; Працівники, які працюють за сумісництвом; Отримують середню зарплату вище 30 000 гривень. Серед підприємців без виплат залишаться ті, хто: Офіційно працюють менше трьох місяців; Платили за себе ЄСВ менше трьох місяців; Після 31 жовтня поміняли вид діяльності; Які є і найманими працівниками, і фізособами-підприємцями; Які припинили свою діяльність», - уточнили українські журналісти.
Для отримання коштів необхідно заповнити заяву за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг.
12:06: Українську фабрику зловили на виготовленні новорічних іграшок для РФ
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