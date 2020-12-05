В Україні різко виросли ціни на червону ікру

На відомому сайті знайомств ошукали 5 українок на понад мільйон гривень 09:43
Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус 09:06
Локдаун не завадить подорожам українців за кордон – Зеленський 08:37
Степанов проти Супрун: Кому українці не довіряють більше 13:58
Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ 13:37
Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора 13:04
З’явилось відео підтасування виборів на користь Байдена 12:34
Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні» 12:03
Степанов назвав нові терміни отримання Україною вакцини від COVID-19 11:23
100 днів в масках - Байден звернеться до американців з проханням 10:47
Депутатки України думають про моду – Аллахвердієва показала сумку перміум-класу 10:14
Бразилія вирішила змусити Apple продавати iPhone у повній комплектації 09:38
З'явилась свіжа статистика захворюваності на коронавірус в Україні 09:02
Разумков звернувся до депутатів, які влаштували фотосесію у ВРУ 13:33
Стало відомо, що вплинуло на такий хід подій.
Новину передає «Преса України».
Асоціація українських імпортерів риби і морепродуктів повідомила, що у поточному році ціна на червону ікру в Україні піднялась в середньому на 20%. Відповідну заяву зробив гендиректор асоціації Дмитро Загуменний.
Він нагадав, що на Алясці сезон промислу ікри горбуші і кети триває з кінця червня по вересень. В результаті ціна на цю продукцію не коливається з жовтня по травень. Також Україна імпортує ікру форелі з Данії, Норвегії, Фінляндії. Така ікра є на ринку цілий рік.
Дмитро Загуменний додав, що на ціни частково впливає курс гривні до долара.
«Якщо порівнювати з минулим сезоном, то треба сказати, що на вартість впливає в першу чергу кількість риби, яка приходить до берегів на нерест. Цього року риби прийшло на 30-40% менше, тому вартість ікри вище», - підсумував Загуменний.
Наразі ікра горбуші не нижче 1,8-2 тис. грн/кг, ікри кети - 2-2,4 тис. грн./кг, ікри форелі - 1,4-1,6 тис. грн./кг.
09:43: На відомому сайті знайомств ошукали 5 українок на понад мільйон гривень
09:06: Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус
08:37: Локдаун не завадить подорожам українців за кордон – Зеленський
13:58: Степанов проти Супрун: Кому українці не довіряють більше
13:37: Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ
13:04: Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.