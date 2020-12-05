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В Україні різко виросли ціни на червону ікру

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 11:04
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В Україні різко виросли ціни на червону ікру

Стало відомо, що вплинуло на такий хід подій.  

Новину передає «Преса України».

Асоціація українських імпортерів риби і морепродуктів повідомила, що у поточному році ціна на червону ікру в Україні піднялась в середньому на 20%. Відповідну заяву зробив гендиректор асоціації Дмитро Загуменний.

Він нагадав, що на Алясці  сезон промислу ікри горбуші і кети триває з кінця червня по вересень. В результаті ціна на цю продукцію не коливається з жовтня по травень. Також Україна імпортує ікру форелі з Данії, Норвегії, Фінляндії. Така ікра є на ринку цілий рік.

Дмитро Загуменний додав, що на ціни частково впливає курс гривні до долара.

«Якщо порівнювати з минулим сезоном, то треба сказати, що на вартість впливає в першу чергу кількість риби, яка приходить до берегів на нерест. Цього року риби прийшло на 30-40% менше, тому вартість ікри вище», - підсумував Загуменний.

Наразі ікра горбуші не нижче 1,8-2 тис. грн/кг, ікри кети - 2-2,4 тис. грн./кг, ікри форелі - 1,4-1,6 тис. грн./кг.

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