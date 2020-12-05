Трамп виводить війська із Сомалі

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 10:19

Поки ще чинний президент США може давати такі розпорядження.



Новину передає «Преса України».



Сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що Дональд Трамп видав наказ вивести більшу частину американського війська з Сомалі. Поки ще чинний президент США дав добро на виведення солдат з початку наступного року.



«Частина військових можуть покинути схід Африки. Однак інші сили будуть розміщені в сусідніх з Сомалі країнах, і вони будуть в змозі проводити операції на території Сомалі ... щоб зберегти тиск не екстремістські угруповання в країні», - зазначили у прес-службі Пентагону.



За попередніми даними, в Сомалі знаходяться близько 700 військовослужбовців США.

