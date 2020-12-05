Трамп виводить війська із Сомалі

На відомому сайті знайомств ошукали 5 українок на понад мільйон гривень 09:43
Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус 09:06
Локдаун не завадить подорожам українців за кордон – Зеленський 08:37
Степанов проти Супрун: Кому українці не довіряють більше 13:58
Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ 13:37
Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора 13:04
З’явилось відео підтасування виборів на користь Байдена 12:34
Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні» 12:03
Степанов назвав нові терміни отримання Україною вакцини від COVID-19 11:23
100 днів в масках - Байден звернеться до американців з проханням 10:47
Депутатки України думають про моду – Аллахвердієва показала сумку перміум-класу 10:14
Бразилія вирішила змусити Apple продавати iPhone у повній комплектації 09:38
З'явилась свіжа статистика захворюваності на коронавірус в Україні 09:02
Разумков звернувся до депутатів, які влаштували фотосесію у ВРУ 13:33
Поки ще чинний президент США може давати такі розпорядження.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що Дональд Трамп видав наказ вивести більшу частину американського війська з Сомалі. Поки ще чинний президент США дав добро на виведення солдат з початку наступного року.
«Частина військових можуть покинути схід Африки. Однак інші сили будуть розміщені в сусідніх з Сомалі країнах, і вони будуть в змозі проводити операції на території Сомалі ... щоб зберегти тиск не екстремістські угруповання в країні», - зазначили у прес-службі Пентагону.
За попередніми даними, в Сомалі знаходяться близько 700 військовослужбовців США.
09:43: На відомому сайті знайомств ошукали 5 українок на понад мільйон гривень
09:06: Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус
08:37: Локдаун не завадить подорожам українців за кордон – Зеленський
13:58: Степанов проти Супрун: Кому українці не довіряють більше
13:37: Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ
13:04: Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.