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Трамп виводить війська із Сомалі

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 10:19
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Трамп виводить війська із Сомалі

Поки ще чинний президент США може давати такі розпорядження.
 
Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що Дональд Трамп видав наказ вивести більшу частину американського війська з Сомалі. Поки ще чинний президент США дав добро на виведення солдат з початку наступного року.

«Частина військових можуть покинути схід Африки. Однак інші сили будуть розміщені в сусідніх з Сомалі країнах, і вони будуть в змозі проводити операції на території Сомалі ... щоб зберегти тиск не екстремістські угруповання в країні», - зазначили у прес-службі Пентагону.

За попередніми даними, в Сомалі знаходяться близько 700 військовослужбовців США.  

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