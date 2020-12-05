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На відомому сайті знайомств ошукали 5 українок на понад мільйон гривень

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 09:43
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На відомому сайті знайомств ошукали 5 українок на понад мільйон гривень

Чоловік умудрився скоїти злочин прямо з камери СІЗО.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що 34-річний іноземець обманом виманив у 5 українок 1,3 млн гривень. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції. Як зазначається, чоловік уже перебуває у СІЗО за аналогічні злочини.

Так, поліцейські і співробітники ізолятора встановили, що зловмисник зареєструвався на сайтах для знайомств за допомогою мобільного телефону. Там він налагоджував контакти з жінками й в результаті виманював у них гроші та ювелірні вироби. Як саме йому вдавалось виманювати коштовне, у поліції не повідомили.

Наразі відкрито провадження у п.4. ст. 190 (шахрайство) КК. Зловмиснику збираються повідомити про підозру.
 

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