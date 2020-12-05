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В Україні знову побільшало летальних випадків від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих в Україні збільшилась на 13 825 чоловік. За добу також одужали 14 724 пацієнтів.
«Зокрема, захворіли 713 дітей і 629 медпрацівників. Також за минулу добу: госпіталізували 1 504 осіб; летальні випадки – 226», - додав він.
13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 4 декабря 2020 г.
За словами міністра, за добу було проведено 67 533 тестування. З них методом ПЛР - 44 538, методом ІФА - 22 995.
09:06: Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус
08:37: Локдаун не завадить подорожам українців за кордон – Зеленський
13:58: Степанов проти Супрун: Кому українці не довіряють більше
13:37: Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ
13:04: Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора
12:34: З’явилось відео підтасування виборів на користь Байдена
12:03: Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні»
11:23: Степанов назвав нові терміни отримання Україною вакцини від COVID-19
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