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Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 09:06
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Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус

В Україні знову побільшало летальних випадків від коронавірусу.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу кількість хворих в Україні збільшилась на 13 825 чоловік. За добу також одужали 14 724 пацієнтів.

«Зокрема, захворіли 713 дітей і 629 медпрацівників. Також за минулу добу: госпіталізували 1 504 осіб; летальні випадки – 226», - додав він.

13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Пятница, 4 декабря 2020 г.

За словами міністра, за добу було проведено 67 533 тестування. З них методом ПЛР - 44 538, методом ІФА - 22 995.  

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