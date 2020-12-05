Локдаун не завадить подорожам українців за кордон – Зеленський

Аня Мартинюк 05 грудня 2020, 08:37

Про це йдеться в його новому відеозверненні.



Новину передає «Преса України».



Президент України Володимир Зеленський записав звернення до свого народу. За його словами, у разі введення локдауну в Україні кордони не закриватимуть. Це означає, що українці можуть не скасовувати свої відпустки в січні.



Як відомо, Кабмін планує ввести локдаун саме у січні.



«Ймовірний локдаун в січні не означає, що вам потрібно скасувати заплановану відпустку, здати квитки. Для громадян України державний кордон буде відкритим і для виїзду і для в'їзду», - наголосив президент.



Нагадаємо, у Києві проходять акції протестів ФОПів. Представники бізнесу не задоволені тим, що їм доведеться втратити великий прибуток під час локдауну, який спочатку запланували на період 25 грудня – 15 січня.

