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Про це йдеться в його новому відеозверненні.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський записав звернення до свого народу. За його словами, у разі введення локдауну в Україні кордони не закриватимуть. Це означає, що українці можуть не скасовувати свої відпустки в січні.
Як відомо, Кабмін планує ввести локдаун саме у січні.
«Ймовірний локдаун в січні не означає, що вам потрібно скасувати заплановану відпустку, здати квитки. Для громадян України державний кордон буде відкритим і для виїзду і для в'їзду», - наголосив президент.
Нагадаємо, у Києві проходять акції протестів ФОПів. Представники бізнесу не задоволені тим, що їм доведеться втратити великий прибуток під час локдауну, який спочатку запланували на період 25 грудня – 15 січня.
09:06: Степанов представив свіжу статистику захворюваності на коронавірус
08:37: Локдаун не завадить подорожам українців за кордон – Зеленський
13:58: Степанов проти Супрун: Кому українці не довіряють більше
13:37: Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ
13:04: Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора
12:34: З’явилось відео підтасування виборів на користь Байдена
12:03: Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні»
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