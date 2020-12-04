Степанов проти Супрун: Кому українці не довіряють більше

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 13:58

Прибулу рятувати українців зі США Уляну Супрун згадують без посмішки на обличчі 67%.



Новину передає «Преса України».



З’явилися результати нового опитування соцгрупи «Рейтинг». Так, стало відомо, як українці ставляться до колишньої виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та до чинного міністра Максима Степанова.



Степанову довіряють 19% опитаних українців, 37% громадян його не знають, 34% - не довіряють. Супрун довіряють 15% опитаних, не довіряють – 67%, не знають її – 12%.



Варто зазначити, що колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку, які перебували на посаді в період 2019-2020 років, не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-10% опитаних.



До слова, медіаособі, телеведучому Євгену Комаровському довіряють 66% опитаних, не довіряють йому – 20%. Тим часом директору інституту серця Борису Тодурову довіряють 32%, не довіряють – 16%. Майже половина опитаних його не знає.

