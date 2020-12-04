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Андрій Швець має маєток за близько 11 мільйонів гривень.
Новину передає «Преса України».
Журналісти «Схем» показали нажите тимчасово виконувача обов’язків начальника Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця. Стало відомо, що його майнова декларація не є публічною.
Так, він оселився у маєтку, ринкова вартість якого складає орієнтовно 11 мільйонів гривень. Знайти маєток можна у котеджному містечку "Золоче". Варто зазначити, що це одне з найдорожчих елітних поселень Київщини. Тут є яхт-клуб та вертолітний майданчик.
Журналісти наголосили, що родина Швеця проживає у маєтку щонайменше шість місяців, але він формально не введений в експлуатацію.
13:37: Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ
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