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Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 13:04
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Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора

За її словами, генпрокурор України має бути незалежним.

Новину передає «Преса України».

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова виступила в ефірі каналу 1+1. Вона заявила, що має хорошу ідею нового законопроекту. Так, Венедіктова вважає, що в країні повинен бути незалежний генеральний прокурор.

Тобто вона пропонує законопроект, який унеможливлює звільнення генпрокурора Радою.

«Президент повинен внести кандидатуру в зал, парламент повинен підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів не може. Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП», - розповіла вона.

За її словами, законопроект повинен поширюватися не лише на неї, а й на її наступників. Нагадаємо, наразі ВРУ може висловити недовіру генпрокурору, після чого він іде у відставку, як це відбулося з Русланом Рябошапкою.

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