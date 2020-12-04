Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ 13:37
Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора 13:04
З’явилось відео підтасування виборів на користь Байдена 12:34
Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні» 12:03
Степанов назвав нові терміни отримання Україною вакцини від COVID-19 11:23
100 днів в масках - Байден звернеться до американців з проханням 10:47
Депутатки України думають про моду – Аллахвердієва показала сумку перміум-класу 10:14
Бразилія вирішила змусити Apple продавати iPhone у повній комплектації 09:38
З'явилась свіжа статистика захворюваності на коронавірус в Україні 09:02
Разумков звернувся до депутатів, які влаштували фотосесію у ВРУ 13:33
Українські депутати вирішили не підвищувати якість навчальної літератури 13:02
Міністр культури закликав українців провести вихідні в кафе чи кінотеатрі 12:30
Колишні лідери США готові публічно провакцинуватися від коронавірусу 10:16
Шмигаль анонсував спробу тотального тестування українців на коронавірус 09:39
«Слуга народу» Криворучкіна засвітила годинник за $27 тисяч 09:05
Американські ЗМІ представили відеодокази фальсифікації результатів виборів у США.
Новину передає «Преса України».
Американські журналісти отримали відео з камер спостережень, які були встановлені на виборчих дільницях штату Джорджія. На кадрах видно як працівники дільниць чекають, поки спостерігачі та журналісти покинуть заклад.
Після цього з-під столу вони дістали валізи з бюлетенями. А саме приблизно о 23:00. Нагадаємо, раніше було заявлено, що підрахунок на цих дільницях призупинили приблизно на 90 хвилин через «прорив водопроводу».
«Кадри, представлені адвокатом, який працює з республіканцями під час слухань Сенату штату, мабуть, найсильнішим прямим доказом потенційного шахрайства і вимагають серйозного розслідування», - відзначили журналісти.
Відео поширили ряд журналістів. Зокрема, представниця Fox та The Federalist Моллі.
This needs answers. https://t.co/bxKeN2RK7f— Mollie (@MZHemingway) December 3, 2020
Нагадаємо, наразі у США тривають судові процеси щодо результатів виборів у США.
13:37: Розкішно та дорого – Журналісти показали елітне життя слідчого СБУ
13:04: Венедіктова запропонувала заборонити ВРУ звільняти генпрокурора
12:34: З’явилось відео підтасування виборів на користь Байдена
12:03: Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні»
11:23: Степанов назвав нові терміни отримання Україною вакцини від COVID-19
10:47: 100 днів в масках - Байден звернеться до американців з проханням
10:14: Депутатки України думають про моду – Аллахвердієва показала сумку перміум-класу
09:38: Бразилія вирішила змусити Apple продавати iPhone у повній комплектації
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.