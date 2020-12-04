З’явилось відео підтасування виборів на користь Байдена

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 12:34

Американські ЗМІ представили відеодокази фальсифікації результатів виборів у США.



Новину передає «Преса України».



Американські журналісти отримали відео з камер спостережень, які були встановлені на виборчих дільницях штату Джорджія. На кадрах видно як працівники дільниць чекають, поки спостерігачі та журналісти покинуть заклад.



Після цього з-під столу вони дістали валізи з бюлетенями. А саме приблизно о 23:00. Нагадаємо, раніше було заявлено, що підрахунок на цих дільницях призупинили приблизно на 90 хвилин через «прорив водопроводу».



«Кадри, представлені адвокатом, який працює з республіканцями під час слухань Сенату штату, мабуть, найсильнішим прямим доказом потенційного шахрайства і вимагають серйозного розслідування», - відзначили журналісти.



Відео поширили ряд журналістів. Зокрема, представниця Fox та The Federalist Моллі.

Нагадаємо, наразі у США тривають судові процеси щодо результатів виборів у США.



