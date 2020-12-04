Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні»

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Олександр Кочетков вважає, що влада, від дій якої залежить життя мільйонів людей, веде себе нелогічно і незрозуміло.
Новину передає «Преса України».
Український політолог Олександр Кочетков зазначив у соцмережі, що у ряді випадків дій української влади проглядається злий намір або ж неадекватність на медичному рівні.
«Взяти хоча б з того ж карантину. Очевидно, що треба було ще в листопаді публічно заявити, що накочується друга хвиля епідемії. Але ми - влада - розуміємо і економічні проблеми, які породжує локдаун, а також наскільки гнітюче діють на людей всілякі заборони в умовах, коли всі бачать, як наживається в умовах карантину великий бізнес, ті ж мережі супермаркетів», - написав він.
В результаті влада оголошує локдаун і скасовує його, щоб люди зустріли світлі свята, а бізнес підзаробив. За словами Кочеткова, люди підтримали б масове тестування, за результатами якого можна було б прийняти правильне рішення – продовжувати чи не продовжувати жорсткий карантин.
«Але робиться все з точністю навпаки. І в результаті маємо медицину, яка захлинається, протести ФОПів, фронду мерів, дірку в бюджеті і наростаюче народне обурення. Ось чому влада не бачить очевидного?» - поцікавився він.
ВЛАСТЬ В СОСТОЯНИИ ГРОГГИ? В ряде случаев действия нашей власти реально наводят на мысль о злом умысле либо...Опубликовано Alexandr Kochetkov Пятница, 4 декабря 2020 г.
Підсумовуючи Кокетков назвав бідою, коли влада знаходиться в такому стані, адже від неї ої залежить життя і долі мільйонів людей.
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