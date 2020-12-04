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Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні»

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 12:03
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Політолог назвав дії влади «неадекватністю на медичному рівні»

Олександр Кочетков вважає, що влада, від дій якої залежить життя мільйонів людей, веде себе нелогічно і незрозуміло.

Новину передає «Преса України».

Український політолог Олександр Кочетков зазначив у соцмережі, що у ряді випадків дій української влади проглядається злий намір або ж неадекватність на медичному рівні.

«Взяти хоча б з того ж карантину. Очевидно, що треба було ще в листопаді публічно заявити, що накочується друга хвиля епідемії. Але ми - влада - розуміємо і економічні проблеми, які породжує локдаун, а також наскільки гнітюче діють на людей всілякі заборони в умовах, коли всі бачать, як наживається в умовах карантину великий бізнес, ті ж мережі супермаркетів», - написав він.

В результаті влада оголошує локдаун і скасовує його, щоб люди зустріли світлі свята, а бізнес підзаробив. За словами Кочеткова, люди підтримали б масове тестування, за результатами якого можна було б прийняти правильне рішення – продовжувати чи не продовжувати жорсткий карантин.

«Але робиться все з точністю навпаки. І в результаті маємо медицину, яка захлинається, протести ФОПів, фронду мерів, дірку в бюджеті і наростаюче народне обурення. Ось чому влада не бачить очевидного?» - поцікавився він.

ВЛАСТЬ В СОСТОЯНИИ ГРОГГИ? В ряде случаев действия нашей власти реально наводят на мысль о злом умысле либо...

Опубликовано Alexandr Kochetkov Пятница, 4 декабря 2020 г.


Підсумовуючи Кокетков назвав бідою, коли влада знаходиться в такому стані, адже від неї ої залежить життя і долі мільйонів людей.

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