Степанов назвав нові терміни отримання Україною вакцини від COVID-19

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Українська сторона запланувала підписання документів для отримання вакцини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов зробив важливу заяву під час брифінгу. За його словами, Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року. Тобто в березні-квітні.
«Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз з ініціативи COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів», - заявив він.
Степанов додав, що Україна також веде діалог з виробниками вакцини, які пройшли стадію випробування. Зокрема, сторони домовляються про поставку вакцини. Серед таких компаній Pfizer. Міністр ще раз наголосив, що російську вакцину Україна купувати не буде.
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