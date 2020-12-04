Степанов назвав нові терміни отримання Україною вакцини від COVID-19

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 11:23

Українська сторона запланувала підписання документів для отримання вакцини.



Новину передає «Преса України».



Сьогодні, 4 грудня, міністр МОЗ Максим Степанов зробив важливу заяву під час брифінгу. За його словами, Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року. Тобто в березні-квітні.



«Україна отримає вакцину, близько 8 млн доз з ініціативи COVAX. До 7 грудня у нас підписання відповідних документів», - заявив він.



Степанов додав, що Україна також веде діалог з виробниками вакцини, які пройшли стадію випробування. Зокрема, сторони домовляються про поставку вакцини. Серед таких компаній Pfizer. Міністр ще раз наголосив, що російську вакцину Україна купувати не буде.

