100 днів в масках - Байден звернеться до американців з проханням

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 10:47

Новий лідер США проведе експеримент з носінням масок.



Новину передає «Преса України».



Новоспечений президент США Джо Байден виступив в ефірі CNN. Він зазначив, що у день своєї інавгурації попросить американців носити захисні маски протягом 100 днів.



«Не назавжди, тільки 100 днів», - наголосив він.



Політик вірить, що якщо американці носитимуть захисні маски, можна буде спостерігати значне зниження захворюваності на коронавірус. Байден нагадав, що президент не має права видавати загальнонаціональні розпорядження, тому він видасть відповідний указ. До слова, Байден також заявив, що він готовий публічно про вакцинуватися від коронавірусу.

