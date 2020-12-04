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Новий лідер США проведе експеримент з носінням масок.
Новину передає «Преса України».
Новоспечений президент США Джо Байден виступив в ефірі CNN. Він зазначив, що у день своєї інавгурації попросить американців носити захисні маски протягом 100 днів.
«Не назавжди, тільки 100 днів», - наголосив він.
Політик вірить, що якщо американці носитимуть захисні маски, можна буде спостерігати значне зниження захворюваності на коронавірус. Байден нагадав, що президент не має права видавати загальнонаціональні розпорядження, тому він видасть відповідний указ. До слова, Байден також заявив, що він готовий публічно про вакцинуватися від коронавірусу.
10:47: 100 днів в масках - Байден звернеться до американців з проханням
10:14: Депутатки України думають про моду – Аллахвердієва показала сумку перміум-класу
09:38: Бразилія вирішила змусити Apple продавати iPhone у повній комплектації
09:02: З'явилась свіжа статистика захворюваності на коронавірус в Україні
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