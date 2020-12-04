Депутатки України думають про моду – Аллахвердієва показала сумку перміум-класу

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Депутатка «Слуги народу» частіше привертає до себе увагу завдяки одягу, а не виступам у ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти продовжують слідкувати за народними обраницями України. Як відомо, найчастіше депутатки у ВРУ виділяються лише одягом та аксесуарами. На цей раз під приціл журналістів потрапила нардеп Ірина Аллахвердієва.
Вона прийшла у раду з черговою дорогою сумкою. На цей раз представниця президентської фракції вигуляла сумку за 52 000 грн бренду Yves Saint Laurent. Це не найдорожча сумка, яку має Ірина. Раніше народна обраниця приносила у Раду сумку D&G за 39 000 доларів.
До слова, за весь час свого депутатства Ірина Аллахвердієва виступила один раз з місця і один раз з трибуни.
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