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Бразилія вирішила змусити Apple продавати iPhone у повній комплектації

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 09:38
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Бразилія вирішила змусити Apple продавати iPhone у повній комплектації

Як відомо, у зв’язку зі зниженням попиту на смартфони Apple вирішила зекономити й не постачати iPhone 12 із зарядним пристроєм.

Новину передає «Преса України».

Влада бразильського штату Сан-Паулу почала розглядати постанову про те, що американська компанія Apple повинна постачати свої смартфони разом із зарядними пристроями.

Організація Procon-SP ініціювала відповідне обговорення. За словами правозахисників, вони не знайшли доказів того, що виробництво зарядних пристроїв до айфонів негативно вплине на екологію, як про це заявили в Apple. Також правозахисники стурбовані тим, що компанія вирішила відмовити у гарантійному обслуговуванні у разі використанні «нерідних» зарядних пристроїв для айфонів.

В Apple на ці претензії поки не відреагували.

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