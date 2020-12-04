Бразилія вирішила змусити Apple продавати iPhone у повній комплектації

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 09:38

Як відомо, у зв’язку зі зниженням попиту на смартфони Apple вирішила зекономити й не постачати iPhone 12 із зарядним пристроєм.



Новину передає «Преса України».



Влада бразильського штату Сан-Паулу почала розглядати постанову про те, що американська компанія Apple повинна постачати свої смартфони разом із зарядними пристроями.



Організація Procon-SP ініціювала відповідне обговорення. За словами правозахисників, вони не знайшли доказів того, що виробництво зарядних пристроїв до айфонів негативно вплине на екологію, як про це заявили в Apple. Також правозахисники стурбовані тим, що компанія вирішила відмовити у гарантійному обслуговуванні у разі використанні «нерідних» зарядних пристроїв для айфонів.



В Apple на ці претензії поки не відреагували.

