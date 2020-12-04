З'явилась свіжа статистика захворюваності на коронавірус в Україні 09:02
Разумков звернувся до депутатів, які влаштували фотосесію у ВРУ 13:33
Українські депутати вирішили не підвищувати якість навчальної літератури 13:02
Міністр культури закликав українців провести вихідні в кафе чи кінотеатрі 12:30
Колишні лідери США готові публічно провакцинуватися від коронавірусу 10:16
Шмигаль анонсував спробу тотального тестування українців на коронавірус 09:39
«Слуга народу» Криворучкіна засвітила годинник за $27 тисяч 09:05
З 2021 року сфера обслуговування переходить на українську мову 13:31
Українцям порадили не реагувати на порушників карантину 13:01
Локдаун порадує українців зниженням цін на певні товари – експерти 12:28
У Держлісагентстві озвучили вартість новорічних ялинок 12:06
Велика Британія почне масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer 10:59
Дані представили у прес-службі МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Станом на 4 грудня в Україні 787 891 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу виявили 15 131 нового ковідного хворого. Також за добу померли 235 людей, у яких окрім інших хвороб був коронавірус.
Такі дані навели у прес-службі МОЗ. До слова, за минулу добу одужати вдалось 13 383 людям. Ситуація у Києві та областях наступна.
м. Київ — 76 750 випадків;
Вінницька область — 18 271 випадок;
Волинська область — 25 465 випадків;
Дніпропетровська область — 42 224 випадки;
Донецька область — 24 595 випадків;
Житомирська область — 31 183 випадки;
Закарпатська область — 24 067 випадків;
Запорізька область — 34 721 випадок;
Івано-Франківська область — 38 588 випадків;
Київська область — 41 415 випадків;
Кіровоградська область — 5 888 випадків;
Луганська область — 6 726 випадків;
Львівська область — 48 819 випадків;
Миколаївська область — 20 358 випадків;
Одеська область — 49 131 випадок;
Полтавська область — 24 532 випадки;
Рівненська область — 32 702 випадки;
Сумська область — 32 080 випадків;
Тернопільська область — 29 007 випадків;
Харківська область — 58 030 випадків;
Херсонська область — 11 398 випадків;
Хмельницька область — 31 412 випадків;
Черкаська область — 25 492 випадки;
Чернівецька область — 34 710 випадків;
Чернігівська область — 20 327 випадків.
Нагадаємо, у найближчі вихідні, 5 та 6 грудня, в Україні не діятиме карантин вихідного дня.
09:02: З'явилась свіжа статистика захворюваності на коронавірус в Україні
13:33: Разумков звернувся до депутатів, які влаштували фотосесію у ВРУ
13:02: Українські депутати вирішили не підвищувати якість навчальної літератури
12:30: Міністр культури закликав українців провести вихідні в кафе чи кінотеатрі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.