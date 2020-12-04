З'явилась свіжа статистика захворюваності на коронавірус в Україні

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 09:02

Дані представили у прес-службі МОЗ.



Новину передає «Преса України».



Станом на 4 грудня в Україні 787 891 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу виявили 15 131 нового ковідного хворого. Також за добу померли 235 людей, у яких окрім інших хвороб був коронавірус.



Такі дані навели у прес-службі МОЗ. До слова, за минулу добу одужати вдалось 13 383 людям. Ситуація у Києві та областях наступна.



м. Київ — 76 750 випадків;

Вінницька область — 18 271 випадок;

Волинська область — 25 465 випадків;

Дніпропетровська область — 42 224 випадки;

Донецька область — 24 595 випадків;

Житомирська область — 31 183 випадки;

Закарпатська область — 24 067 випадків;

Запорізька область — 34 721 випадок;

Івано-Франківська область — 38 588 випадків;

Київська область — 41 415 випадків;

Кіровоградська область — 5 888 випадків;

Луганська область — 6 726 випадків;

Львівська область — 48 819 випадків;

Миколаївська область — 20 358 випадків;

Одеська область — 49 131 випадок;

Полтавська область — 24 532 випадки;

Рівненська область — 32 702 випадки;

Сумська область — 32 080 випадків;

Тернопільська область — 29 007 випадків;

Харківська область — 58 030 випадків;

Херсонська область — 11 398 випадків;

Хмельницька область — 31 412 випадків;

Черкаська область — 25 492 випадки;

Чернівецька область — 34 710 випадків;

Чернігівська область — 20 327 випадків.

Нагадаємо, у найближчі вихідні, 5 та 6 грудня, в Україні не діятиме карантин вихідного дня.