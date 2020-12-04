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З'явилась свіжа статистика захворюваності на коронавірус в Україні

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 09:02
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З'явилась свіжа статистика захворюваності на коронавірус в Україні

Дані представили у прес-службі МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Станом на 4 грудня в Україні 787 891 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу виявили 15 131 нового ковідного хворого. Також за добу померли 235 людей, у яких окрім інших хвороб був коронавірус.

Такі дані навели у прес-службі МОЗ. До слова, за минулу добу одужати вдалось 13 383 людям. Ситуація у Києві та областях наступна.

м. Київ — 76 750 випадків;
Вінницька область — 18 271 випадок;
Волинська область — 25 465 випадків;
Дніпропетровська область — 42 224 випадки;
Донецька область — 24 595 випадків;
Житомирська область — 31 183 випадки;
Закарпатська область — 24 067 випадків;
Запорізька область — 34 721 випадок;
Івано-Франківська область — 38 588 випадків;
Київська область — 41 415 випадків;
Кіровоградська область — 5 888 випадків;
Луганська область — 6 726 випадків;
Львівська область — 48 819 випадків;
Миколаївська область — 20 358 випадків;
Одеська область — 49 131 випадок;
Полтавська область — 24 532 випадки;
Рівненська область — 32 702 випадки;
Сумська область — 32 080 випадків;
Тернопільська область — 29 007 випадків;
Харківська область — 58 030 випадків;
Херсонська область — 11 398 випадків;
Хмельницька область — 31 412 випадків;
Черкаська область — 25 492 випадки;
Чернівецька область — 34 710 випадків;
Чернігівська область — 20 327 випадків.
Нагадаємо, у найближчі вихідні, 5 та 6 грудня, в Україні не діятиме карантин вихідного дня.

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