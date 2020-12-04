Відоме видання Time вперше назвало Дитину року

Аня Мартинюк 04 грудня 2020, 08:33

На весь світ пролунало нове ім’я - Гатанджалі Рао.



Новину передає «Преса України».



Американське впливове видання Time вперше за історію свого існування назвало Дитину року. Нею стала 15-річна дослідниця у сфері високих технологій Гатанджалі Рао.



«Останні 92 роки журнал Time вибирав Людини року. У 2019 тоді 16-річна Грета Тунберг стала наймолодшим номінантом і першим переможцем молодше 25 років. Її рух за боротьбу з кліматичними змінами, на тлі інших молодіжних рухів останніх років, що змінюють світ, ясно дають зрозуміти, що сьогодні молоді люди мають великий вплив і що вони використовують цей вплив для формування світу, відповідного їх баченню», - відзначило видання.



Цьогоріч Time з каналом Nickelodeon обирало фіналістів в категорії Дитина року. Обирати доводилось з 5000 американських дітей віком від 8 до 16 років. Найбільше були відзначені заслуги Гатанджалі Рао, яка «не тільки досліджує наукові інструменти, такі як штучний інтелект і сенсорні технології вуглецевих нанотрубок, а й застосовує їх для вирішення проблем у повсякденному житті, таких як цькування в інтернеті та забруднення води».

