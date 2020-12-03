Ляшко опублікував фото з дитиною

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 14:56

Інетрнет-спільнота засипала політика коментарями.



Новину передає «Преса України».



Сьогодні, 3 грудня, політик Олег Ляшко опублікував на своїй сторінці у соцмережі фото з сином. Знімок він підписав наступним чином: «Мій найкращий рік!». Інтернет-спільнота привітала Ляшка.



Нагадаємо, 17 травня колишній депутат ВРУ повідомив про поповнення у сім’ї. Як відомо, Олег Ляшко узаконив стосунки з дружиною Росітою 2 червня 2018 року. До слова, пара також виховує дорослу доньку Владиславу Горбенко.

