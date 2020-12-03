Ляшко опублікував фото з дитиною

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Інетрнет-спільнота засипала політика коментарями.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, політик Олег Ляшко опублікував на своїй сторінці у соцмережі фото з сином. Знімок він підписав наступним чином: «Мій найкращий рік!». Інтернет-спільнота привітала Ляшка.
Мій найкращий рік!Опубликовано Олегом Ляшко Среда, 2 декабря 2020 г.
Нагадаємо, 17 травня колишній депутат ВРУ повідомив про поповнення у сім’ї. Як відомо, Олег Ляшко узаконив стосунки з дружиною Росітою 2 червня 2018 року. До слова, пара також виховує дорослу доньку Владиславу Горбенко.
13:33: Разумков звернувся до депутатів, які влаштували фотосесію у ВРУ
13:02: Українські депутати вирішили не підвищувати якість навчальної літератури
12:30: Міністр культури закликав українців провести вихідні в кафе чи кінотеатрі
10:16: Колишні лідери США готові публічно провакцинуватися від коронавірусу
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