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Ляшко опублікував фото з дитиною

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 14:56
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Ляшко опублікував фото з дитиною

Інетрнет-спільнота засипала політика коментарями.
Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, політик Олег Ляшко опублікував на своїй сторінці у соцмережі фото з сином. Знімок він підписав наступним чином: «Мій найкращий рік!». Інтернет-спільнота привітала Ляшка.

Мій найкращий рік!

Опубликовано Олегом Ляшко Среда, 2 декабря 2020 г.


Нагадаємо, 17 травня колишній депутат ВРУ повідомив про поповнення у сім’ї. Як відомо, Олег Ляшко узаконив стосунки з дружиною Росітою 2 червня 2018 року. До слова, пара також виховує дорослу доньку Владиславу Горбенко.

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