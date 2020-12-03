П’ятниця в Україні буде вітряною – синоптик

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Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати на опади.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде синоптична картина в останній робочий день тижня, 4 грудня. За її прогнозом, можна очікувати на сильний вітер південно-східного напрямку.
«До штормових значень вітер дійде на Заході, Півночі України, на Вінниччині та в Приазов'ї. Опади прожене і не пускатиме на нашу територію антициклон Xavier», - уточнила вона.
Тим часом температура повітря коливатиметься в межах 0+4 градусів. Однак на Сході місцями до -1 градуса.
«У західних областях та на Півдні до +4+8 градусів, в Криму до +9+12 градусів. Між іншим, на Заході у суботу потепліє аж до +10 градусів, але в неділю знову похолоднішає», - спрогнозувала Діденко.
У Києві істотних опадів не очікується, вдень температура повітря сягне +1+3 градуси.
13:33: Разумков звернувся до депутатів, які влаштували фотосесію у ВРУ
13:02: Українські депутати вирішили не підвищувати якість навчальної літератури
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