П’ятниця в Україні буде вітряною – синоптик

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 14:33

Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати на опади.



Новину передає «Преса України».



Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде синоптична картина в останній робочий день тижня, 4 грудня. За її прогнозом, можна очікувати на сильний вітер південно-східного напрямку.



«До штормових значень вітер дійде на Заході, Півночі України, на Вінниччині та в Приазов'ї. Опади прожене і не пускатиме на нашу територію антициклон Xavier», - уточнила вона.

Тим часом температура повітря коливатиметься в межах 0+4 градусів. Однак на Сході місцями до -1 градуса.



«У західних областях та на Півдні до +4+8 градусів, в Криму до +9+12 градусів. Між іншим, на Заході у суботу потепліє аж до +10 градусів, але в неділю знову похолоднішає», - спрогнозувала Діденко.

У Києві істотних опадів не очікується, вдень температура повітря сягне +1+3 градуси.



