Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Українські депутати вирішили не підвищувати якість навчальної літератури
  • Локдаун порадує українців зниженням цін на певні товари – експерти
  • Савченко звернулася до небайдужих українців за допомогою

П’ятниця в Україні буде вітряною – синоптик

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 14:33
Версія для друку
П’ятниця в Україні буде вітряною – синоптик

Наталка Діденко розповіла, чи варто очікувати на опади.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде синоптична картина в останній робочий день тижня, 4 грудня. За її прогнозом, можна очікувати на сильний вітер південно-східного напрямку.

«До штормових значень вітер дійде на Заході, Півночі України, на Вінниччині та в Приазов'ї. Опади прожене і не пускатиме на нашу територію антициклон Xavier», - уточнила вона.
Тим часом температура повітря коливатиметься в межах 0+4 градусів. Однак на Сході місцями до -1 градуса.

«У західних областях та на Півдні до +4+8 градусів, в Криму до +9+12 градусів. Між іншим, на Заході у суботу потепліє аж до +10 градусів, але в неділю знову похолоднішає», - спрогнозувала Діденко.
У Києві істотних опадів не очікується, вдень температура повітря сягне +1+3 градуси.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції