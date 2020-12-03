У 2021 році Укроборонпром ліквідують

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 14:08

Про це розповів новоспечений гендиректор концерну.



Новину передає «Преса України».



Новопризначений генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв зробив важливу заяву. За його словами, концерн припинить своє існування у 2021 році. Натомість будуть створені нові холдингові компанії.



«Планується, що в наступному році Укроборонпром припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які будуть працювати за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків», — уточнив Гусєв.



Він додав, що у новий холдинг увійдуть компанії, мета яких буде стояти авіаремонт, бронетехніка, високоточне озброєння, боєприпаси, радарні й морські системи.

