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У 2021 році Укроборонпром ліквідують

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 14:08
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У 2021 році Укроборонпром ліквідують

Про це розповів новоспечений гендиректор концерну.

Новину передає «Преса України».

Новопризначений генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв зробив важливу заяву. За його словами, концерн припинить своє існування у 2021 році. Натомість будуть створені нові холдингові компанії.

«Планується, що в наступному році Укроборонпром припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які будуть працювати за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків», — уточнив Гусєв.

Він додав, що у новий холдинг увійдуть компанії, мета яких буде стояти авіаремонт, бронетехніка, високоточне озброєння, боєприпаси, радарні й морські системи.

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