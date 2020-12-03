Разумков звернувся до депутатів, які влаштували фотосесію у ВРУ

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 13:33

Спікер закликав їх приступити до роботи.



Новину передає «Преса України».



Сьогодні, 3 грудня, спікер ВРУ Дмитро Разумков насварився на депутатів за те, що вони влаштували фотосесію на засіданні. Так, ряд нардепів вирішили зробити фото з міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм. А саме представники президентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко, Олександр Скічко, Юрій Корявченков та інші.



«Давайте залишимо фотозону і підемо працювати! Міністра Криклія це теж стосується», - зазначив Разумков.







В результаті Разумков побажав Криклію «хорошого дня, удачі та нових звершень», після чого попрощався з ним.



