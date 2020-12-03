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Спікер закликав їх приступити до роботи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, спікер ВРУ Дмитро Разумков насварився на депутатів за те, що вони влаштували фотосесію на засіданні. Так, ряд нардепів вирішили зробити фото з міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм. А саме представники президентської фракції «Слуга народу» Микола Тищенко, Олександр Скічко, Юрій Корявченков та інші.
«Давайте залишимо фотозону і підемо працювати! Міністра Криклія це теж стосується», - зазначив Разумков.
В результаті Разумков побажав Криклію «хорошого дня, удачі та нових звершень», після чого попрощався з ним.
13:33: Разумков звернувся до депутатів, які влаштували фотосесію у ВРУ
13:02: Українські депутати вирішили не підвищувати якість навчальної літератури
12:30: Міністр культури закликав українців провести вихідні в кафе чи кінотеатрі
10:16: Колишні лідери США готові публічно провакцинуватися від коронавірусу
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