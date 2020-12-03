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Відповідний законопроект провалили.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що українські депутати вирішили не підтримувати законопроект про забезпечення якості навчальної літератури. Як відомо, за відповідний проект закону «Про внесення змін до закону України «Про освіту» щодо забезпечення якості навчальної літератури» свій голос віддав 161 депутат. Нагадаємо, необхідно зібрати щонайменше 226 голосів.
У пояснювальній записці зазначено, що законопроект необхідний, оскільки навчальна література має дуже низьку якість. Зокрема, зустрічаються випадки дискримінації на підставі статі, раси, етнічного походження, стану здоров'я, складу сім'ї.
Законопроект передбачав обов'язкове проведення експертизи такої літератури. Наголошується, що ця низькоякісна література випускаються за державний кошт.
13:33: Разумков звернувся до депутатів, які влаштували фотосесію у ВРУ
13:02: Українські депутати вирішили не підвищувати якість навчальної літератури
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