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Міністр культури закликав українців провести вихідні в кафе чи кінотеатрі

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 12:30
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Міністр культури закликав українців провести вихідні в кафе чи кінотеатрі

Олександр Ткаченко нагадав, що карантин вихідного дня в Україні більше не діє.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до українців. Він закликав їх провести вихідні у закладах культури, подивитися фільм чи зустрітися з друзями у кафе.

Так, міністр нагадав, що у найближчі вихідні карантин вихідного дня не діятиме. Тобто українці зможуть зайнятися звичними справами без обмежень.

«Вже з суботи можна знову переглянути виставу у театрі, познайомитися з експозиціями музеїв, послухати оперу, насолодитися концертом у філармонії чи подивитися фільм у кінотеатрі, не відкладати спортзал на понеділок, зустрітися на каву з друзями у кафе чи ресторані, піти в торговий центр і знайти собі там справу для дозвілля, та ще багато потрібних речей, за якими усі ми встигли скучити», – зазначив він.

За словами Ткаченка, відвідувачам не варто переживати, адже заклади культури дотримуються карантинних обмежень.
 

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