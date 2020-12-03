Все закрити – У Лос-Анджелесі посилюють карантин

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 10:50

Мер Лос-Анджелеса закликав людей не ходити в гості та не проводити зустрічей вдома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті видав внове розпорядження. Воно стосується посилення карантинних заходів. Він закликав людей залишатися вдома і ні з ким не зустрічатися, не проводити і не відвідувати зібрань.

«Пора все скасувати», - заявив Гарсетті.

За його словами, місто перебуває у «критичній точці» щодо COVID-19. Наприкінці минулого місяця округ Лос-Анджелес видав майже ідентичне розпорядження, яке також забороняло обідати на відкритому повітрі та збиратись за межами родини.

У середу, 2 грудня, Департамент охорони здоров'я округу Лос-Анджелес оголосив, що в даний час госпіталізовано понад 2400 людей з COVID-19, причому майже чверть з них перебувають у реанімації.