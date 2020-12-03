Колишні лідери США готові публічно провакцинуватися від коронавірусу

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Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон готові до публічної вакцинації.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 грудня, стало відомо, що колишні президенти США Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон заявили про готовність зробити щеплення від коронавірусу. Навіть більше, політики готові зробити це публічно, щоб розвіяти хвилю недовіри до вакцини. А саме щодо її безпечності.
Так, Обама, Буш та Клінтон зроблять це одразу після того, як Управління з контролю за продуктами і ліками США дасть зелене світло вакцині. Таку інформацію поширило видання СNN.
Раніше директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань Ентоні Фауч заявив, що колишні лідери можуть допомогти у просуванні вакцини, показавши правильний приклад для людей.
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