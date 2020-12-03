Шмигаль анонсував спробу тотального тестування українців на коронавірус

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 09:39

Для початку протестують киян та жителів столиці.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в останньому інтерв’ю, що Кабмін готує тотальне тестуваня на коронавірус. Для початку у Києві та в інших великих містах. Шмигаль розповів, що наразі проводиться робота над відповідним проектом.

«Пріоритети - Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб», - уточнив він.

Що стосується введення локдауну, Шмигаль зазначив, що в кінці року для бізнесу все-таки введуть обмеження попри те, що різдвяні свята приносять найбільше заробітку.

Як повідомлялось раніше, у Словаччині визнали, що тотальне тестування населення на коронавірус не дало бажаного результату.