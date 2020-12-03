Колишні лідери США готові публічно провакцинуватися від коронавірусу 10:16
Шмигаль анонсував спробу тотального тестування українців на коронавірус 09:39
«Слуга народу» Криворучкіна засвітила годинник за $27 тисяч 09:05
З 2021 року сфера обслуговування переходить на українську мову 13:31
Українцям порадили не реагувати на порушників карантину 13:01
Локдаун порадує українців зниженням цін на певні товари – експерти 12:28
У Держлісагентстві озвучили вартість новорічних ялинок 12:06
Велика Британія почне масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer 10:59
Австралійський бізнес вирішив бойкотувати китайські товари 10:24
Карантин за місячним календарем – Журналістка прокоментувала ідеї уряду щодо ковідних обмежень 09:01
13 141 проти 13 882: Степанов представив коронавірусну статистику 08:32
Зеленський нагадує марсіанина на міжпланетному шаховому турнірі у Нью-Васюках – політолог 13:59
Савченко звернулася до небайдужих українців за допомогою 13:04
Україна перейме досвід Туреччини у будівництві лікарень 12:28
Путин приобрел верного пажа в лице мэра Днепра Бориса Филатова 12:04
Модель наручного годинника має милозвучну назву Big Bang Boa Bang.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти помітили на представниці президентської фракції «Слуга народу» Олені Криворучкіній годинник бренду Hublot. Мова йде про модель Big Bang Boa Bang за $27 000, що еквівалентно близько 770 000 грн.
49-річна народна обраниця обрала собі годинник, виконаний зі шкіри пітона. Аксесуар також оздоблений діамантами.
Нагадаємо, раніше журналісти зафіксували, як народна обраниця листується у Раді з користувачем, підписаним як «Зелена кнопочка». З ним вона вела інтимне листування.
10:16: Колишні лідери США готові публічно провакцинуватися від коронавірусу
09:39: Шмигаль анонсував спробу тотального тестування українців на коронавірус
09:05: «Слуга народу» Криворучкіна засвітила годинник за $27 тисяч
13:31: З 2021 року сфера обслуговування переходить на українську мову
13:01: Українцям порадили не реагувати на порушників карантину
12:28: Локдаун порадує українців зниженням цін на певні товари – експерти
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.