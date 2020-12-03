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«Слуга народу» Криворучкіна засвітила годинник за $27 тисяч

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 09:05
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«Слуга народу» Криворучкіна засвітила годинник за $27 тисяч

Модель наручного годинника має милозвучну назву Big Bang Boa Bang.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти помітили на представниці президентської фракції «Слуга народу» Олені Криворучкіній годинник бренду Hublot. Мова йде про модель Big Bang Boa Bang за $27 000, що еквівалентно близько 770 000 грн.

49-річна народна обраниця обрала собі годинник, виконаний зі шкіри пітона. Аксесуар також оздоблений діамантами.

Нагадаємо, раніше журналісти зафіксували, як народна обраниця листується у Раді з користувачем, підписаним як «Зелена кнопочка». З ним вона вела інтимне листування. 

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