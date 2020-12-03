В Україні плюс 243 смерті від коронавірусу

З 2021 року сфера обслуговування переходить на українську мову 13:31
Українцям порадили не реагувати на порушників карантину 13:01
Локдаун порадує українців зниженням цін на певні товари – експерти 12:28
У Держлісагентстві озвучили вартість новорічних ялинок 12:06
Велика Британія почне масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer 10:59
Австралійський бізнес вирішив бойкотувати китайські товари 10:24
Карантин за місячним календарем – Журналістка прокоментувала ідеї уряду щодо ковідних обмежень 09:01
13 141 проти 13 882: Степанов представив коронавірусну статистику 08:32
Зеленський нагадує марсіанина на міжпланетному шаховому турнірі у Нью-Васюках – політолог 13:59
Савченко звернулася до небайдужих українців за допомогою 13:04
Україна перейме досвід Туреччини у будівництві лікарень 12:28
Путин приобрел верного пажа в лице мэра Днепра Бориса Филатова 12:04
Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка 11:56
Третьякова розкритикувала намір Зеленського підтримати ФОПів фінансово 11:24
Байден допоможе «понизити градус» після президентства Трампа – Обама 10:52
Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.
Новину передає «Преса України».
Станом на 3 грудня в Україні 772 760 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 14 496 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 1364.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 243 людини. За весь період спостереження 12960 осіб. Одужати вдалось 384 426 українцям.
13:31: З 2021 року сфера обслуговування переходить на українську мову
13:01: Українцям порадили не реагувати на порушників карантину
12:28: Локдаун порадує українців зниженням цін на певні товари – експерти
12:06: У Держлісагентстві озвучили вартість новорічних ялинок
11:36: Світові ціни на нафту впали
10:59: Велика Британія почне масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.