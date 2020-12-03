В Україні плюс 243 смерті від коронавірусу

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 08:28

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 3 грудня в Україні 772 760 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 14 496 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 1364.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 243 людини. За весь період спостереження 12960 осіб. Одужати вдалось 384 426 українцям.