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В Україні плюс 243 смерті від коронавірусу

Аня Мартинюк 03 грудня 2020, 08:28
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В Україні плюс 243 смерті від коронавірусу

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 3 грудня в Україні 772 760 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 14 496 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 1364.  

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 243 людини. За весь період спостереження 12960 осіб. Одужати вдалось 384 426 українцям.

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