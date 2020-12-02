Австралійський телескоп створив новий атлас Всесвіту

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 14:02

Австралійський радіоінтерферометр в обсерваторії «Мерчисон», що на захід Австралії, за короткий термін оновив карту Google map.

Новину передає «Преса України».

Австралійський радіоінтерферометр (ASKAP), розроблений і експлуатований національним науковим агентством Австралії CSIRO, наніс на карту Google map приблизно 3 000 000 галактик. Для цього йому знадобилось лише 300 годин.

Доктор Ларрі Маршалл, генеральний директор CSIRO, заявив, що ASKAP застосовує найновіші досягнення в галузі науки і техніки і допомагає астрономам усього світу для вирішення ряду проблем.

«ASKAP генерує більше необроблених даних швидше, ніж весь інтернет-трафік Австралії», - відзначив він.

Ларрі Маршалл підкреслив, що керування даними покращить життя усіх людей. Так, за допомогою ASKAP вчені змогли спостерігати 83 відсотки всього неба. І цей рекордний результат доводить, що огляд всього неба можна проводити за тижні, а не за роки.