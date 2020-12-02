З 2021 року сфера обслуговування переходить на українську мову

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 13:31

Стало відомо, що робити людям, яким відмовили в обслуговуванні українською мовою.

Новину передає «Преса України».

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив, що з 16 січня 2021 року всі постачальники послуг повинні будуть обслуговувати споживачів державною мовою.

Зокрема, про це йдеться, у статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«У супермаркеті та в інтернет-магазині, в кафе, банку, на АЗС, в аптеці або бібліотеці, де б ти не був — обслуговування має бути українською. Тільки на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою», - уточнив Кремінь.

Якщо клієнта відмовляться обслуговувати українською, він повинен звернутися до мовного омбудсмена.