Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Локдаун порадує українців зниженням цін на певні товари – експерти
  • Савченко звернулася до небайдужих українців за допомогою
  • У «Слузі народу» назвали дату повного локдауну в Україні

Українцям порадили не реагувати на порушників карантину

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 13:01
Версія для друку
Українцям порадили не реагувати на порушників карантину

Зокрема, на тих, які не носять захисну маску. 

Новину передає «Преса України».

Журналісти ТСН поспілкувалися з експертами на тему порушення карантинних вимог українцями. Психолог Ігор Гусєв зазначив, що наразі люди перебувають у підвищеному емоційному стані, тому турбувати когось, хто не надягнув маску у громадському місці, не варто.

«Люди перебувають у підвищеному емоційному стані. І у багатьох це викликає дві реакції: депресія, занурення в себе. Другий стан – агресивний, багато назовні», - пояснив він. 

Тим часом медіатор Анна Валенса додала, що якщо у когось виникне бажання зробити зауваження людині, то краще промовчати, або показати жестом відсутність маски у неї.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції