Українцям порадили не реагувати на порушників карантину

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Зокрема, на тих, які не носять захисну маску.
Новину передає «Преса України».
Журналісти ТСН поспілкувалися з експертами на тему порушення карантинних вимог українцями. Психолог Ігор Гусєв зазначив, що наразі люди перебувають у підвищеному емоційному стані, тому турбувати когось, хто не надягнув маску у громадському місці, не варто.
«Люди перебувають у підвищеному емоційному стані. І у багатьох це викликає дві реакції: депресія, занурення в себе. Другий стан – агресивний, багато назовні», - пояснив він.
Тим часом медіатор Анна Валенса додала, що якщо у когось виникне бажання зробити зауваження людині, то краще промовчати, або показати жестом відсутність маски у неї.
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