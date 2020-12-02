Українцям порадили не реагувати на порушників карантину

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 13:01

Зокрема, на тих, які не носять захисну маску.

Новину передає «Преса України».

Журналісти ТСН поспілкувалися з експертами на тему порушення карантинних вимог українцями. Психолог Ігор Гусєв зазначив, що наразі люди перебувають у підвищеному емоційному стані, тому турбувати когось, хто не надягнув маску у громадському місці, не варто.

«Люди перебувають у підвищеному емоційному стані. І у багатьох це викликає дві реакції: депресія, занурення в себе. Другий стан – агресивний, багато назовні», - пояснив він.

Тим часом медіатор Анна Валенса додала, що якщо у когось виникне бажання зробити зауваження людині, то краще промовчати, або показати жестом відсутність маски у неї.