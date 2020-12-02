Локдаун порадує українців зниженням цін на певні товари – експерти

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Стало відомо, що українці зможуть купити вигідно.
Новину передає «Преса України».
Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський зазначив журналістам, що у зв'язку з введенням карантинних обмежень, зокрема локдауну, ціни на певні товари можуть опуститися, а на деякі, навпаки, піднятися.
За його словами, ціна на одяг може опуститися, адже деякі люди почали працювати з дому. Тобто попит на одяг впав.
«Істотний вплив на ціни зараз мають два фактори: один — це девальвація навіть не гривні до долара, тому що вона відбулася і гривня стабілізувалася на рівні 27,5-28,5, а швидше девальвація долара до євро, оскільки багато всього ми імпортуємо із зони євро», - розповів експерт.
Гліб Вишлінський вважає, що ціни можуть піднятися на продукти, ліки. Разом з тим президент Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса висловив думку, що ціни можуть впасти на продукти, які погано зберігаються. Він нагадав, що попит на продукти теж падає, оскільки ресторани закриваються.
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