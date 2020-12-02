У Держлісагентстві озвучили вартість новорічних ялинок

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 12:06

Найдешевше святкове дерево обійдеться у 48 гривень.

Новину передає «Преса України».

З 10 грудня в Україні запрацюють ялинкові базари при державних лісгоспідприємствах. У Держлісагентстві тим часом розповіли, скільки коштуватимуть новорічні красуні. Так, середня ціна за дерево складе 75 гривень. Мова йде про ялинку висотою 1-2 метри. За дерева висотою 2-3 метра доведеться викласти в межах 150 грн.

У Харківській та Полтавській областях пропонуватимуть найдешевші дерева, 48 та 55 гривень відповідно. Найдорожчі дерева будуть в Івано-Франківській області, 120 гривень.

За попередніми даними, лісництва запланували реалізувати понад 500 тисяч дерев. Нагадаємо, найчастіше на новорічні свята українці купують сосну звичайну, сосну Палласа, ялину європейську та ялину білу.