У Держлісагентстві озвучили вартість новорічних ялинок

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Найдешевше святкове дерево обійдеться у 48 гривень.
Новину передає «Преса України».
З 10 грудня в Україні запрацюють ялинкові базари при державних лісгоспідприємствах. У Держлісагентстві тим часом розповіли, скільки коштуватимуть новорічні красуні. Так, середня ціна за дерево складе 75 гривень. Мова йде про ялинку висотою 1-2 метри. За дерева висотою 2-3 метра доведеться викласти в межах 150 грн.
У Харківській та Полтавській областях пропонуватимуть найдешевші дерева, 48 та 55 гривень відповідно. Найдорожчі дерева будуть в Івано-Франківській області, 120 гривень.
За попередніми даними, лісництва запланували реалізувати понад 500 тисяч дерев. Нагадаємо, найчастіше на новорічні свята українці купують сосну звичайну, сосну Палласа, ялину європейську та ялину білу.
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