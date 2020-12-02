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Світові ціни на нафту впали

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 11:36
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Світові ціни на нафту впали

Стало відомо, що сприяло такому ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, світові ціни на нафту опустилися на тлі подвійного збільшення запасів сировини у США, а також невизначеності щодо зустрічі ОПЕК+.

Міжнародний орієнтир, еталонна нафти марки Brent торгувався на рівні 47,15 долара за барель, опустившись у ціні на 0,56%. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 44,23 долара за барель, опустившись у ціні на 0,71%.

Раніше Американський інститут нафти (API) оголосив про зростання запасів сирої нафти в США на 4,2 мільйона барелів порівняно із очікуваним падінням на 2,3 мільйона барелів. Інвестори тим часом стежать за затримкою зустрічі ОПЕК. Так, вони занепокоєнні щодо тривалого перенапруження та слабкого попиту. Зустріч між ОПЕК та країнами, що не входять в організацію, відкладена, оскільки учасники діалогу не змогли досягти консенсусу щодо продовження існуючої угоди про скорочення видобутку чорного золота.

 

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