Велика Британія почне масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer 10:59
Австралійський бізнес вирішив бойкотувати китайські товари 10:24
Карантин за місячним календарем – Журналістка прокоментувала ідеї уряду щодо ковідних обмежень 09:01
13 141 проти 13 882: Степанов представив коронавірусну статистику 08:32
Зеленський нагадує марсіанина на міжпланетному шаховому турнірі у Нью-Васюках – політолог 13:59
Савченко звернулася до небайдужих українців за допомогою 13:04
Україна перейме досвід Туреччини у будівництві лікарень 12:28
Путин приобрел верного пажа в лице мэра Днепра Бориса Филатова 12:04
Мосійчук пояснив, чому локдаун в Україні стартує не з понеділка 11:56
Третьякова розкритикувала намір Зеленського підтримати ФОПів фінансово 11:24
Байден допоможе «понизити градус» після президентства Трампа – Обама 10:52
«Слуга народу» іронічно привітав Рябошапку з Днем Прокуратури 09:29
Коронавірус в Україні – За добу померли понад 200 пацієнтів 08:53
Так, Австралія вирішила завдати удар у відповідь на підняття тарифу на австралійське вино. А саме на принизливі 200%.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що Сем Кеннард, гендиректор компанії Kennards, вирішив бойкотувати китайські товари й закликав представників бізнесу слідувати його прикладу. Причина такого ходу подій – наростання напруженості у так званій торговій війні між Австралією та Китаєм.
«Змінюйте та віддайте перевагу не китайським продуктам, де це можливо. Ми прийняли це рішення», - зазначив він.
Нагадаємо, минулого тижня Пекін ввів тариф у розмірі 200 відсотків на австралійське вино, а в понеділок один із вищих китайських дипломатів представив у Твіттері провокативне зображення, на якому австралієць тримає ніж біля горла афганської дитини.
11:36: Світові ціни на нафту впали
10:59: Велика Британія почне масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer
10:24: Австралійський бізнес вирішив бойкотувати китайські товари
09:01: Карантин за місячним календарем – Журналістка прокоментувала ідеї уряду щодо ковідних обмежень
08:32: 13 141 проти 13 882: Степанов представив коронавірусну статистику
13:59: Зеленський нагадує марсіанина на міжпланетному шаховому турнірі у Нью-Васюках – політолог
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.