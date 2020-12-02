Австралійський бізнес вирішив бойкотувати китайські товари

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 10:24

Так, Австралія вирішила завдати удар у відповідь на підняття тарифу на австралійське вино. А саме на принизливі 200%.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що Сем Кеннард, гендиректор компанії Kennards, вирішив бойкотувати китайські товари й закликав представників бізнесу слідувати його прикладу. Причина такого ходу подій – наростання напруженості у так званій торговій війні між Австралією та Китаєм.

«Змінюйте та віддайте перевагу не китайським продуктам, де це можливо. Ми прийняли це рішення», - зазначив він.

Нагадаємо, минулого тижня Пекін ввів тариф у розмірі 200 відсотків на австралійське вино, а в понеділок один із вищих китайських дипломатів представив у Твіттері провокативне зображення, на якому австралієць тримає ніж біля горла афганської дитини.