Велика Британія почне масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer

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На вакцину можуть розраховувати 40 мільйонів британців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що Велика Британія видала ліцензію на вакцину від коронавірусу. Уже на наступному тижні британців почнуть нею вакцинувати. Мова йде про вакцину від компанії Pfizer-BionTech.
За даними видання The Guardian, країна закупила 40 мільйонів доз вакцини.
«Сьогодні уряд прийняв рекомендацію MHRA схвалити вакцину Covid-19 від Pfizer/BioNTech. Це сталося після місяців ретельних клінічних випробувань і ретельного аналізу даних експертами MHRA, які прийшли до висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності», - прокоментував представник Міністерства охорони здоров'я та соціального захисту.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ високо оцінили першу лабораторно перевірену вакцину від коронавірусу.
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