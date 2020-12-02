Велика Британія почне масову вакцинацію від коронавірусу вакциною Pfizer

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 10:59

На вакцину можуть розраховувати 40 мільйонів британців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 грудня, стало відомо, що Велика Британія видала ліцензію на вакцину від коронавірусу. Уже на наступному тижні британців почнуть нею вакцинувати. Мова йде про вакцину від компанії Pfizer-BionTech.

За даними видання The Guardian, країна закупила 40 мільйонів доз вакцини.

«Сьогодні уряд прийняв рекомендацію MHRA схвалити вакцину Covid-19 від Pfizer/BioNTech. Це сталося після місяців ретельних клінічних випробувань і ретельного аналізу даних експертами MHRA, які прийшли до висновку, що вакцина відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності», - прокоментував представник Міністерства охорони здоров'я та соціального захисту.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ високо оцінили першу лабораторно перевірену вакцину від коронавірусу.