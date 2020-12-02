Актор та блогер – Єрмак обрав собі нового радника

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Ним став соціально мережевий блогер Олексій Арестович.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак призначив для себе нового радника. Ним став актор, відеоблогер, а з недавніх пір представник делегації України в ТКГ, Олексій Арестович. Останній трудитиметься позаштатним радником.
Таку інформацію надали у прес-службі Офісу президента.
«Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України в Тристоронні контактній групі Олексія Арестович своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій в сфері національної безпеки і оборони», - зазначено в повідомленні.
Відомо, що Єрмак уже представив Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств. За попередніми даними останній на новій посаді протидіятиме дезінформації та створюватиме єдину стретегію комунікацій в сфері нацбезпеки і оборони.
До слова, Олексій Арсетович раніше прославився як організатор психологічних семінарів і тренінгів.
09:01: Карантин за місячним календарем – Журналістка прокоментувала ідеї уряду щодо ковідних обмежень
08:32: 13 141 проти 13 882: Степанов представив коронавірусну статистику
13:59: Зеленський нагадує марсіанина на міжпланетному шаховому турнірі у Нью-Васюках – політолог
13:04: Савченко звернулася до небайдужих українців за допомогою
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12:04: Путин приобрел верного пажа в лице мэра Днепра Бориса Филатова
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