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Актор та блогер – Єрмак обрав собі нового радника

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 09:45
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Актор та блогер – Єрмак обрав собі нового радника

Ним став соціально мережевий блогер Олексій Арестович. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак призначив для себе нового радника. Ним став актор, відеоблогер, а з недавніх пір представник делегації України в ТКГ, Олексій Арестович. Останній трудитиметься позаштатним радником.

Таку інформацію надали у прес-службі Офісу президента.

«Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України в Тристоронні контактній групі Олексія Арестович своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій в сфері національної безпеки і оборони», - зазначено в повідомленні.

Відомо, що Єрмак уже представив Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств. За попередніми даними останній на новій посаді протидіятиме дезінформації та створюватиме єдину стретегію комунікацій в сфері нацбезпеки і оборони.

До слова, Олексій Арсетович раніше прославився як організатор психологічних семінарів і тренінгів.

 

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