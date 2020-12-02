Актор та блогер – Єрмак обрав собі нового радника

Аня Мартинюк 02 грудня 2020, 09:45

Ним став соціально мережевий блогер Олексій Арестович.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак призначив для себе нового радника. Ним став актор, відеоблогер, а з недавніх пір представник делегації України в ТКГ, Олексій Арестович. Останній трудитиметься позаштатним радником.

Таку інформацію надали у прес-службі Офісу президента.

«Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України в Тристоронні контактній групі Олексія Арестович своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій в сфері національної безпеки і оборони», - зазначено в повідомленні.

Відомо, що Єрмак уже представив Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств. За попередніми даними останній на новій посаді протидіятиме дезінформації та створюватиме єдину стретегію комунікацій в сфері нацбезпеки і оборони.

До слова, Олексій Арсетович раніше прославився як організатор психологічних семінарів і тренінгів.